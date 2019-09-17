HaberlerGaleriBrugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray maçı öncesi...
Brugge'den flaş Diagne kararı! Galatasaray maçı öncesi...
Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılıyor... Galatasaray, A Grubunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi iki teknik adam da taktiklerini belirledi. Galatasaray'dan yaz transfer sezonunda ayrılan ve Brugge'e imza atan Diagne'nin, eski takımına karşı oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Senegalli yıldız için Belçika basınına yansıyan haberlere göre flaş bir karar alındı. İşte Club Brugge'ün detaylı analizi ve Diagne kararı...
(fotomac.com.tr / Analiz Haber)
17 Eylül 2019 Salı 12:24
Güncelleme: 17.09.2019 22:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup etabı ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'ü sizler için analiz ettik.
İşte Belçika temsilcisinin artıları eksileri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına 2 ön elemeden geçerek geldi. İlk maçta berabere kaldığı Dinamo Kiev'i, sahasında mağlup ederek play-off'a kalan Club Brugge, ardından LASK Linz'i her iki maçta yenerek saf dışı bıraktı.
Brugge, Belçika Ligi'nde geride kalan 6 maçta ise mağlubiyet görmedi. 6 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Club Brugge, 14 puanla 2. sıranın sahibi oldu.
Hafta sonu Cercle Brugge'ü deplasmanda 2-0 yenen Club Brugge, bir önceki haftada zorlu Genk maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan Club Brugge, son 3 maçta ise 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR Sezonu erken açan takımlardan biri olan Club Brugge, hem Belçika'da hem de Avrupa'da şu ana kadar resmi maçlarda hiç yenilmedi.