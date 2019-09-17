Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılıyor... Galatasaray, A Grubunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Bu zorlu maç öncesi iki teknik adam da taktiklerini belirledi. Galatasaray'dan yaz transfer sezonunda ayrılan ve Brugge'e imza atan Diagne'nin, eski takımına karşı oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Senegalli yıldız için Belçika basınına yansıyan haberlere göre flaş bir karar alındı. İşte Club Brugge'ün detaylı analizi ve Diagne kararı...

(fotomac.com.tr / Analiz Haber)