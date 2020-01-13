Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Jean Michael Seri, Ocak ayında Avrupa'nın transfer gözdesi oldu. Fransız basını, Seri için Lyon'un ısrarcı olduğu ve Fulham'a transfer teklifi yapıldığını yazdı.