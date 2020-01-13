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Bir teklif daha! Galatasaray'da istenmeyen isim Avrupa'nın gözdesi oldu
Galatasaray ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam ederken mevcut oyuncularla ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takıma yaz transfer sezonunda katılan ve gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Jean-Michael Seri eleştirilerin odağı olmuştu. Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu Avrupa'nın transfer gözdesi oldu. Fransız devi Lyon, Fildişili futbolcu için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lyon'a ikinci teklifini iletti.
13 Ocak 2020 Pazartesi 19:10
Güncelleme: 13.01.2020 19:10
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Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Jean Michael Seri, Ocak ayında Avrupa'nın transfer gözdesi oldu. Fransız basını, Seri için Lyon'un ısrarcı olduğu ve Fulham'a transfer teklifi yapıldığını yazdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, son dönemde ortaya koyduğu performansla eleştirilere konu oldu. Fildişili oyuncuya Fransa'dan Lyon Kulübü talip oldu.
Fransız basınından Foot Mercato sitesinin haberine göre Lucas Tousart'u satmaya hazırlanan Lyon, elde edilecek gelir ile Jean Michael Seri'yi tansfer etmek istiyor.
SERI İÇİN FULHAM'A 12 MİLYON EURO
Lyon, Seri için Fulham'a önce 11 milyon euro, ardından 12 milyon euro teklif ederken, Fulham 2 teklifi de geri çevirdi. İngiliz ekibinin 18 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Fulham, Seri'yi 2 sezon önce 30 milyon euro bedelle transfer etmişti.
JeanMichael Seri'nin Galatasaray performansı
JeanMichael Seri bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Seri tüm kulvarlarda ise 18 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan İtalyan basınının iddiasına göre Napoli'nin ilk hedefinin Labotka olmasına rağmen eğer bu transferden sonuç alınamazsa Seri'nin transferi için resmen düğmeye basılacak.