Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine iki transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir yıldızı daha listesine dahil etti. İşte transfere dair müjdeli haber ve detaylar...

23 Temmuz 2019 Salı 11:01 Güncelleme: 23.07.2019 11:01
Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde hız kesmiyor.

Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Forvet bölgesine iki transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir yıldızın daha peşine düştü.

Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Sabah'ta yer alan habere göre bu transfer için Galatasaray'ı sevindiren bir açıklama da geldi.

Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Senegalli golcüsü Diagne'yle yollarını ayırarak yerine başka bir santrfor almak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ydı.

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