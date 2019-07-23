Beşiktaş'ı yıkan golcü Galatasaray'a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine iki transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir yıldızı daha listesine dahil etti. İşte transfere dair müjdeli haber ve detaylar...
23 Temmuz 2019 Salı 11:01
Güncelleme: 23.07.2019 11:01
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde hız kesmiyor.
Forvet bölgesine iki transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir yıldızın daha peşine düştü.
Sabah'ta yer alan habere göre bu transfer için Galatasaray'ı sevindiren bir açıklama da geldi.
Senegalli golcüsü Diagne'yle yollarını ayırarak yerine başka bir santrfor almak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta'ydı.