Bafetimbi Gomis çark etti!

Habertürk'ün haberine göre, maçın ardından hedef tahtasına koyulan Fransız santrforun, son dönemde yaşananlar konusunda kendisinin de hatalı olduğunu itiraf ettiği öğrenilirken "Bu süreçte çok yanlış anlaşıldım. Ben Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum"