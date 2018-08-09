9 Ağustos 2018 Perşembe, 10:20:34
Güncelleme: 10:25:59
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Bafetimbi Gomis çark etti!
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla hem şampiyonluğa büyük katkı sağlayan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis, maaşına zam istekleri ile son dönemde gündemin ilk sırasında oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis çark etti!
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Tecrübeli oyuncu, tüm bunların üstüne Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçında oynadığı kötü futbol ve kaçırdığı penaltıyla büyük tepki çekti.
Bafetimbi Gomis çark etti!
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Habertürk'ün haberine göre, maçın ardından hedef tahtasına koyulan Fransız santrforun, son dönemde yaşananlar konusunda kendisinin de hatalı olduğunu itiraf ettiği öğrenilirken "Bu süreçte çok yanlış anlaşıldım. Ben Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum"
Bafetimbi Gomis çark etti!
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"Kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğunu burada kazandım. Maaş konusundaki taleplerim çok farklı yerlere çekildi. Kupa finalinde ise sadece şanssızdım."
Bafetimbi Gomis çark etti!
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"Şimdi Ankaragücü maçıyla ligi açacağız. Tıpkı geçen sezonki gibi başlatacağım gol serisiyle kendimi camiaya affettireceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dediği bildirildi.