Avrupa Ligi'nde VAR neden yok?

Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmaya başlanan fakat Avrupa Ligi'nde yer almayan VAR sistemiyle ilgili Fatih Terim maç sonrası açıklamada bulunarak UEFA'ya tepki göstermiş "Kendi turnuvasına üvey evlat muamelesi yapıyor" demişti. Peki UEFA, VAR'ı neden Avrupa Ligi'nde uygulama kararı almadı? İşte sebebi...

15 Şubat 2019 Cuma 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





