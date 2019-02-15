Avrupa Ligi'nde VAR neden yok?

Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmaya başlanan fakat Avrupa Ligi'nde yer almayan VAR sistemiyle ilgili Fatih Terim maç sonrası açıklamada bulunarak UEFA'ya tepki göstermiş "Kendi turnuvasına üvey evlat muamelesi yapıyor" demişti. Peki UEFA, VAR'ı neden Avrupa Ligi'nde uygulama kararı almadı? İşte sebebi...
15 Şubat 2019 Cuma 10:36
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı mücadelede verilen penaltı kararı sonrası sarı kırmızılı futbolcular ve taraftarlar adeta isyan etti...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Benfica'yı ağırladığı maçta Portekiz ekibi lehine çıkan penaltıda top Marcao'nun eline değil göğsüne çarpmasına rağmen penaltı kararı verilmesi sonrası tartışma alevlendi.
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kullanmaya başladığı VAR sistemini UEFA Avrupa Ligi'nde neden kullanmadığı konusunda kafalarda soru işaretleri de oluştu.
Haliyle herkes aynı sorunun cevabını merak etmeye başladı: Şampiyonlar Ligi'ne dahil edilen VAR, Avrupa Ligi'nde neden yok?
İşte UEFA'ya göre Avrupa Ligi'nde VAR'ın yer almamasının nedeni...