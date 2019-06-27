Aslan’ın acelesi yok
Muhammed Güneroğlu sordu, Levent Tüzemen cevapladı... "Galatasaray için transferde 'geç kaldı' lafını kullanamayız. Çünkü şampiyon kadronun çoğu duruyor." diyen Levent Tüzemen, Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri yorumladı...
Lig biteli epey oldu, transfer sezonu çok sessiz geçiyor. G.Saray rakiplerine göre eli en rahat kulüp. Neyi bekliyor? Galatasaray için transferde geç kaldı lafını kullanamayız. Çünkü şampiyonluk yaşayan kadrodaki çok oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. İhtiyaç duyulan ve eksik bölgelere transferler yapılacak. Fatih Terim almak istediği oyuncuları, çok alternatifli bir liste olarak yönetime verdi.
G.Saray eğer Kasımpaşa'dan Trezeguet'i almak için ısrarlı olursa, o zaman Diagne'yi satmak doğru mudur? Çünkü Senegalli golcü Mısırlı Trezeguet'in asistleri sayesinde zirve yaptı. Eğer teknik heyet ceza alanı içerisinde hem kafa toplarında, hem de gol vuruşu konusunda Diagne'den daha iyisini alacaksa, Trezeguet yine sahneye çıkar.
Özbek, zamanında Galatasaray'a cebinden para aktarıp kasa kolaylığı sağlamıştı. Galatasaray başkanlarının kasa kolaylığı yapması hep olur. Dursun Özbek alacaklarıyla ilgili bilgileri çok önceden divan kurulu toplantılarında ve seçim öncesi konuşmalarında dile getirmişti. Mutlaka yönetime "Bize bir takvim belirleyin" şeklinde önerisi olacaktır.