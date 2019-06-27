Aslan’ın acelesi yok

Lig biteli epey oldu, transfer sezonu çok sessiz geçiyor. G.Saray rakiplerine göre eli en rahat kulüp. Neyi bekliyor? Galatasaray için transferde geç kaldı lafını kullanamayız. Çünkü şampiyonluk yaşayan kadrodaki çok oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. İhtiyaç duyulan ve eksik bölgelere transferler yapılacak. Fatih Terim almak istediği oyuncuları, çok alternatifli bir liste olarak yönetime verdi.