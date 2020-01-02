Aslan'dan sürpriz transfer! Vedat Muriç’in kankası Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Artık geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyu takibe aldı. Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in de arkadaşı olan yıldız orta saha için Galatasaray'ın kısa süre içinde görüşmelere başlanacağı belirtiliyor. İşte flaş transfere dair tüm gelişmeler ve detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri