Aslan'dan sürpriz transfer! Vedat Muriç’in kankası Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'in en yaşlı takımlarından birisi olan ve devre arasında büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Artık geleceğe yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyu takibe aldı. Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç'in de arkadaşı olan yıldız orta saha için Galatasaray'ın kısa süre içinde görüşmelere başlanacağı belirtiliyor. İşte flaş transfere dair tüm gelişmeler ve detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
2 Ocak 2020 Perşembe 07:38
Güncelleme: 02.01.2020 09:23
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.
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Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.