Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski forveti ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanacak 33 yaşındaki yıldıza ödenecek ücret de netleşti.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 08:46:12
Güncelleme: 08:47:22
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu: Demba Ba…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre, ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek.
Kiralama ücreti vermeyeceği için FFP'ye takılmayacak olan Galatasaray, Demba Ba'yı İstanbul'da rutin sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bu transferi resmiyete dökecek.
Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile kesin anlaşma sağladığı, işin sadece karşılıklı imzaya kaldığı öğrenildi.