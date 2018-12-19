Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları - Galeri - Fotomaç
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski forveti ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanacak 33 yaşındaki yıldıza ödenecek ücret de netleşti.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 08:46:12 Güncelleme: 08:47:22
Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu: Demba Ba…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

Sabah'ın haberine göre, ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak.

Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek.

Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

Kiralama ücreti vermeyeceği için FFP'ye takılmayacak olan Galatasaray, Demba Ba'yı İstanbul'da rutin sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bu transferi resmiyete dökecek.

Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile kesin anlaşma sağladığı, işin sadece karşılıklı imzaya kaldığı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN