Aslan Demba Ba! İşte anlaşma şartları

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski forveti ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanacak 33 yaşındaki yıldıza ödenecek ücret de netleşti.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 08:46:12 Güncelleme: 08:47:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





