Artem Dzyuba Aslan oluyor!

Rusya'nın devlet ajansı TASS olmak üzere Rossia Today, Sports. ru gibi gazete ve haber siteleri, Dzyuba'nın İstanbul'a gideceğini yazdı. ZENİT ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Rus oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.