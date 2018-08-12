12 Ağustos 2018 Pazar, 01:40:50
Güncelleme: 01:56:50
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Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Galatasaray'ın gündemine giren Artem Dzyuba için sıcak saatler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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Son dönemde maaşına zam istediği iddialarıyla konuşulan ve beklentilerin uzağında kalan Gomis'e alternatif arayan Aslan, Rus golcüde mutlu sona yaklaştı.
Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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Rus basını da, sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği 1.96'lık golcüyle ilgili önemli iddialarda bulundu.
Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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Rusya'nın devlet ajansı TASS olmak üzere Rossia Today, Sports. ru gibi gazete ve haber siteleri, Dzyuba'nın İstanbul'a gideceğini yazdı. ZENİT ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Rus oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.
Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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Şampiyonlar Ligi'nde sahne almayı hedefleyen Artem Dzyuba'nın Rus ekibinden ayrılmak istediği ileri sürülürken, imzaların kısa bir süre içinde atılabileceği kaydedildi.
Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında şans bulamadığı Zenit'ten Arsenal Tula'ya kiralanan Artem Dzyuba, gösterdiği performansa öne çıkmayı başardı. Arsenal Tula'da oynadığı 10 lig karşılaşmasında 6 kez rakip fileleri havalandıran Dzyuba, 3 de asist yaptı.
Artem Dzyuba Aslan oluyor!
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ARTEM DZYUBA KİMDİR?
Doğum tarihi: 22.08.1988
Ülkesi: Rusya
Boy: 1.96
Pozisyon: Forvet
PROFESYONEL KARİYERİ
Spartak Moskova, Tom
Tomsk, Rostov, Zenit, Ural,
Arsenal Tula