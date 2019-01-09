Alan kararını verdi! Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Alan kararını verdi! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısı için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:23:00 Güncelleme: 10:27:27
Alan kararını verdi! Galatasaray...

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi forvet rotasyonunda sadece Muğdat Çelik'i barındıran Galatasaray'da golcü arayışları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alan kararını verdi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların adı bir dönem Falcao ile anılsa da transfer yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Alan kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray ile adı ciddi şekilde anılan isim ise Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı golcü Alan Carvalho.

Alan kararını verdi! Galatasaray...

Aslan'ın prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki golcüyle Flamengo'nun da ilgilendiği iddia edildi.

Alan kararını verdi! Galatasaray...

Ancak Brezilya basınında Alan'ın kariyerine ülkesi yerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

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