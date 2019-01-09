Alan kararını verdi! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısı için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:23:00 Güncelleme: 10:27:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





