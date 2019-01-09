Alan kararını verdi! Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
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Alan kararını verdi! Galatasaray...
Sezonun ikinci yarısı için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 10:23:00
Güncelleme: 10:27:27
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi forvet rotasyonunda sadece Muğdat Çelik'i barındıran Galatasaray'da golcü arayışları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların adı bir dönem Falcao ile anılsa da transfer yıldız futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle rafa kaldırılmıştı.
Galatasaray ile adı ciddi şekilde anılan isim ise Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Brezilyalı golcü Alan Carvalho.
Aslan'ın prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki golcüyle Flamengo'nun da ilgilendiği iddia edildi.
Ancak Brezilya basınında Alan'ın kariyerine ülkesi yerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.