Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"

    Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Porto - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Çakar, "İkinci yarının başında Galatasaray kornerden öyle bir gol yedi ki köy takımları bile yemez." dedi.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 15:30:36 Güncelleme: 15:30:42
    Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
    • 1
    • 9
    Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez

    "Normal olarak Galatasaray'ın 4-5 gol atarak kazanması gereken bir maçı kaybetmesi beraberinde pek çok soru işareti getirir. Öncelikle şunu belirtelim: Porto gibi iyi bir takıma son yıllarda iç sahada oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında hiçbir rakip bu kadar pozisyon bulamamıştır.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
    • 2
    • 9
    Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez

    "Hele hele ilk yarı maç 4 olurdu. Maç boyu Nagatomo, Rodrigues, Sinan'ın kaçırdıklarını alt alta koyduğumuzda çok üzücü bir tablo ortaya çıkıyor."

    Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
    • 3
    • 9
    Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez

    "Bu işin yazık boyutu... Ama bu golleri kaçıran oyuncuların hiçbirisi golcü değil. Eren yoktu, Galatasaray'ın vuruş tekniği yüksek oyuncusu da yoktu. Pozisyonlara girildi ama gol gelmedi."

    Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
    • 4
    • 9
    Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez

    "Gelelim yenen gole... Her şey Galatasaray'ın kontrolü altında geçmişti. İlk yarı berabere bitti ama ikinci yarının başında Galatasaray kornerden öyle bir gol yedi ki köy takımları bile yemez."

    Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
    • 5
    • 9
    Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez

    "Bir korner atışında eşleşmeler bellidir. Portolu Marega kafayı vurduğu an üç metre çapındaki bir dairede hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Golün tekrarına bakıyoruz, Nagatomo-Marega eşleşmesi gibi görünüyor. Bu da yanlış. Biri dev gibi, diğeri ufacık."

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN