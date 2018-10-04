Ahmet Çakar: Galatasarayın yediği golü köy takımları yemez

Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Porto - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Çakar, "İkinci yarının başında Galatasaray kornerden öyle bir gol yedi ki köy takımları bile yemez." dedi.
4 Ekim 2018 Perşembe, 15:30:36
Güncelleme: 15:30:42
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Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
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"Normal olarak Galatasaray'ın 4-5 gol atarak kazanması gereken bir maçı kaybetmesi beraberinde pek çok soru işareti getirir. Öncelikle şunu belirtelim: Porto gibi iyi bir takıma son yıllarda iç sahada oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında hiçbir rakip bu kadar pozisyon bulamamıştır.
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Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
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"Hele hele ilk yarı maç 4 olurdu. Maç boyu Nagatomo, Rodrigues, Sinan'ın kaçırdıklarını alt alta koyduğumuzda çok üzücü bir tablo ortaya çıkıyor."
Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
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"Bu işin yazık boyutu... Ama bu golleri kaçıran oyuncuların hiçbirisi golcü değil. Eren yoktu, Galatasaray'ın vuruş tekniği yüksek oyuncusu da yoktu. Pozisyonlara girildi ama gol gelmedi."
Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
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"Gelelim yenen gole... Her şey Galatasaray'ın kontrolü altında geçmişti. İlk yarı berabere bitti ama ikinci yarının başında Galatasaray kornerden öyle bir gol yedi ki köy takımları bile yemez."
Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın yediği golü köy takımları yemez"
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"Bir korner atışında eşleşmeler bellidir. Portolu Marega kafayı vurduğu an üç metre çapındaki bir dairede hiçbir Galatasaraylı oyuncu yok. Golün tekrarına bakıyoruz, Nagatomo-Marega eşleşmesi gibi görünüyor. Bu da yanlış. Biri dev gibi, diğeri ufacık."