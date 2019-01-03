Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ilk olarak Aatıf ile Dirar'a af çıkarken bugün yaptığı basın toplantısında Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de affedildi ve kamp kadrosuna dahil edildi.