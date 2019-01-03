Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, hazırlıklarını Dereağzı'nda sürdürüyor.
3 Ocak 2019 Perşembe, 14:09:49
Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde istenileni veremeyen Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncuların durumları belli olurken, Ozan Tufan hakkında henüz bir karar çıkmadı.

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Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından ilk olarak Aatıf ile Dirar'a af çıkarken bugün yaptığı basın toplantısında Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'dan özür dileyen Volkan Demirel de affedildi ve kamp kadrosuna dahil edildi.

Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Kadro dışı kalan isimlerden bir tek Ozan Tufan kalırken, hazırlıklarını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde sürdürüyor.

Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Ozan Tufan, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'un transfer listesinde bulunuyor.

Affedilmeyen tek isim Ozan Tufan

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda da yapılan teklife sıcak bakan Fenerbahçe, yakın zamanda transfer için Rizespor'la el sıkışacak gibi görünüyor.

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