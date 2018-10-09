Abdurrahim Albayraktan forvet müjdesi! Girişimler başladı

Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak forvet transferine ilişkin "Galatasaray'ı sıkıntıya sokmadan bütçemiz çerçevesinde, ihtiyacımız olan golcü veya golcüleri getireceğiz" dedi.
9 Ekim 2018 Salı, 13:56:56
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Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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UEFA'nın hesaplarını yeniden incelemeye aldığı Galatasaray'da gündem santrfor transferi.
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Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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Yanlış hesap incelemesi nedeniyle yaz ayında santrfor transferi yapılamadığı kaydedilen Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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Antalyaspor deplasmanında Eren Derdiyok'un yokluğunda gol kısırlığına çare arayan ve Maicon ile Ryan Donk'u bile forvet oynatan Galatasaray'da, takviye için çalışmalar erken başlıyor.
Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, golcü transferi için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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Milliyet'te yer alan habere göre Albayrak, ocak döneminde hücum hattına mutlaka takviye yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ı sıkıntıya sokmadan, bütçemiz çerçevesinde ihtiyacımız olan golcü veya golcüleri alacağız" diye konuştu. Sarı-kırmızılıların özellikle hava toplarında da etkili olabilen bir golcü için çalışma içinde olduğu belirtildi.
Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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Fatih Terim ve ekibinin, devre arası için transferi planlanan futbolcuları mercek altına aldıkları ve gözlem altında tuttukları ifade edildi. Albayrak, Florya'dan gelecek rapora göre ön çalışmalara başlayacak ve bu sefer işi son dakikaya bırakmayacak.
Abdurrahim Albayrak'tan forvet müjdesi! Girişimler başladı
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FORVETİN KALİTESİ BÜTÇEYE BAĞLI
Galatasaray'a gelecek forvetin kalitesi de gidecek isimlere göre belirleyici olacak. Gönderileceklerden gelecek para, transfer bütçesinin ne kadar olacağını ortaya koyacak.