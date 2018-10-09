Abdurrahim Albayraktan forvet müjdesi! Girişimler başladı

Milliyet'te yer alan habere göre Albayrak, ocak döneminde hücum hattına mutlaka takviye yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ı sıkıntıya sokmadan, bütçemiz çerçevesinde ihtiyacımız olan golcü veya golcüleri alacağız" diye konuştu. Sarı-kırmızılıların özellikle hava toplarında da etkili olabilen bir golcü için çalışma içinde olduğu belirtildi.