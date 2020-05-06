40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerin başında gelen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan ve gelecek sezon için de kupaya gözü diken sarı-kırmızılılar dünya devi Barcelona'nın da daha önce istediği bir ismi listeye aldı. İşte detaylar son dakika Galatasaray haberleri...