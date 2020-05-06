40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri 40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüplerin başında gelen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan ve gelecek sezon için de kupaya gözü diken sarı-kırmızılılar dünya devi Barcelona'nın da daha önce istediği bir ismi listeye aldı. İşte detaylar son dakika Galatasaray haberleri...

6 Mayıs 2020 Çarşamba 17:45 Güncelleme: 06.05.2020 17:45
40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Hayatın normal akışını büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ligler ertelenirken, pandemiden en çok etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray olmuştu.

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40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkması camiada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Gördükleri tedavinin ardından 4 ismin de iyileşmesi sonrası derin bir nefes alan Cimbom'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde radikal kararlar almayı planlayan sarı-kırmızılılar, takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

40 milyon Euro bonservis ödenmişti! Galatasaray'ın radarına girdi

Sözleşmeleri sona eren Mariano ve Nagatomo'yu takımdan gönderecek olan Cimbom, sezon başında kiralanan Seri ve Andone ile de yola devam etmeyecek.

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