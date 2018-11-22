Yılmaz Vural üç büyüklere seslendi!

"Müslümansanız Müslüman gelir. Hristiyansanız o gelir toplantınıza. Sağcıysanız, solcuysanız, muhafazakârsanız sizin gibi düşünenler gelir. Ama buna hepsi geliyor. Ne renk, ne ırk, ne din, ne sosyoloji, ne siyaset hiçbir şey engelleyemiyor. Dışarı çıktıktan sonra herkes kendi düşüncesi doğrultusunda bir şeyler olduğunda tepki gösterebiliyor. Böyle bir iş yapıyoruz biz. Futbol tamamen bir spor diye bakılmaması gereken çok önemli sosyal bir olaydır. Bunu yönetmek çok iyi bir yönetilmişlikle olur."