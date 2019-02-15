Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...

Liverpool'da futboluyla son zamanların en iyi çıkışını yakalayan futbolcusu olan Mohamed Salah'ın sezon sonu gideceği takım belli oldu. Mısırlı futbolcu için iki dev kulüp her konuda anlaşmaya vardı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:38 Güncelleme: 15.02.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





