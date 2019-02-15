Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah... - Fotomaç
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Yılın transferi gerçekleşti! Mohamed Salah...
Liverpool'da futboluyla son zamanların en iyi çıkışını yakalayan futbolcusu olan Mohamed Salah'ın sezon sonu gideceği takım belli oldu. Mısırlı futbolcu için iki dev kulüp her konuda anlaşmaya vardı.
15 Şubat 2019 Cuma 11:38
Güncelleme: 15.02.2019 11:47
İtalyan basınında yer alan haberlere göre bir süredir konuşulan Mohamed Salah ismiyle ilgili transfer söylentileri, iddianın ötesine geçti.
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Elde edilen bilgiye göre Liverpool kulübü Mohamed Salah'ı isteyen İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.
Juventus, Liverpool'un Salah karşılığında istediği Dybala + 50 milyon Euro teklifini kabul etti.
Hürriyet'in haberine göre; Dybala'nın piyasa değerinin 75 milyon Euro olduğu düşünülürse bu transferin toplam maliyeti 125 milyon Euro olacak.
Ancak Tuttosport ise Dybala'nın bu transfere dahil olmadığını ve Liverpool'un Salah için Juventus'a 160 milyon Euro vereceğini iddia etmişti.