Galeri Futbol Yepyeni bir lig geliyor! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yepyeni bir lig geliyor! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ardından yepyeni bir format geliyor... Yunan ve Bulgar basınında geçen haberlere göre 'Doğu Avrupa Ligi' kurulacak. Oldukça önemli takımların içerisinde yer alacağı bu ligde Türkiye'den de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yepyeni bir lig geliyor! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

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