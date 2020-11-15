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Yepyeni bir lig geliyor! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ardından yepyeni bir format geliyor... Yunan ve Bulgar basınında geçen haberlere göre 'Doğu Avrupa Ligi' kurulacak. Oldukça önemli takımların içerisinde yer alacağı bu ligde Türkiye'den de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olacağı iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
15 Kasım 2020 Pazar 14:36, Güncelleme 15.11.2020 17:08
Yepyeni bir lig geliyor! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...