UEFA Türk takımlarını men ediyor!

UEFA'nın 2011 yılında hayata geçirdiği finansal fair play (FFP) ile diğer mali kuralları sonucunda men cezası alanların başında Türk kulüpleri geliyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 14:39:25
Güncelleme: 14:49:38
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FFP kuralları kapsamında şimdiye kadar Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor olmak üzere 5 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı.
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Toplam borçları yaklaşık 10 milyar lirayı bulan "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, UEFA ile sürdürülen yapılandırma anlaşmaları ile hala inceleme altında tutuluyor.
Galatasaray Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile 16 Mayıs 2014 tarihinde masaya oturarak, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını kapsayan anlaşma yaptı.
Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmanın ihlali nedeniyle 2016 yılında Avrupa'dan 1 yıl men cezası aldı.
Bursaspor UEFA, 2014 yılında Bursaspor'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Ceza kararı, Bursaspor'un, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 veya 2018-2019 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda uygulanmak üzere alındı.