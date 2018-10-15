Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Türkiye ve Avrupa'nın en kelepir transferleri!

    Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde uygun fiyatlarla transfer edilmesine rağmen ortaya koyduğu performans ile parmak ısırtan futbolcuları sizin için derledik.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 15:35:42 Güncelleme: 15:54:40
    Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri!

    DIRK KUYT | 2012 | Liverpool'dan Fenerbahçe'ye | Transfer Bedeli: 1 milyon €

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    Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri!

    OĞUZHAN ÖZYAKUP | 2012 | Arsenal'den Beşiktaş'a | Transfer Bedeli: 500 bin €

    Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri!

    BAFETIMBI GOMIS | 2017 | Swansea'den Galatasaray'a | Transfer Bedeli: 2,5 milyon €

    Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri!

    FABIO CANNAVARO | 1995 | Napoli'den Parma'ya | Transfer Bedeli: 6,71 milyon €

    Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri!

    ROY KEANE | 1990 | Cobh Ramblers'dan Nottingham Forest'a | Transfer Bedeli: 55 bin €

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