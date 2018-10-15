Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri! - Galeri - Fotomaç
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Türkiye ve Avrupa'nın en kelepir transferleri!
Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde uygun fiyatlarla transfer edilmesine rağmen ortaya koyduğu performans ile parmak ısırtan futbolcuları sizin için derledik.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 15:35:42
Güncelleme: 15:54:40
DIRK KUYT | 2012 | Liverpool'dan Fenerbahçe'ye | Transfer Bedeli: 1 milyon €
GALERİ DEVAM EDİYOR
OĞUZHAN ÖZYAKUP | 2012 | Arsenal'den Beşiktaş'a | Transfer Bedeli: 500 bin €
BAFETIMBI GOMIS | 2017 | Swansea'den Galatasaray'a | Transfer Bedeli: 2,5 milyon €
FABIO CANNAVARO | 1995 | Napoli'den Parma'ya | Transfer Bedeli: 6,71 milyon €
ROY KEANE | 1990 | Cobh Ramblers'dan Nottingham Forest'a | Transfer Bedeli: 55 bin €