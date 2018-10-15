Türkiye ve Avrupanın en kelepir transferleri!

Türkiye ve Avrupa'nın en kelepir transferleri!

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde uygun fiyatlarla transfer edilmesine rağmen ortaya koyduğu performans ile parmak ısırtan futbolcuları sizin için derledik.

15 Ekim 2018 Pazartesi, 15:35:42 Güncelleme: 15:54:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





