TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda önemli değişiklikler yaptı. Yeni eklenen ve düzenlenen maddelerle federasyon, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Federasyon, limiti aşan takımlara, mevcutta olan puan silmenin dışında yeni eklenen maddeyle transfer yasağı ve kadro sınırlandırması cezası uygulayabilecek.
28 Haziran 2019 Cuma 14:51
Güncelleme: 28.06.2019 15:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yenilenen talimatla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı.
Yeni talimatnameyle 14 Ocak 2016'daki Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı yürürlükten resmen kalktı.
Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.
Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek.