TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda önemli değişiklikler yaptı. Yeni eklenen ve düzenlenen maddelerle federasyon, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Federasyon, limiti aşan takımlara, mevcutta olan puan silmenin dışında yeni eklenen maddeyle transfer yasağı ve kadro sınırlandırması cezası uygulayabilecek.

28 Haziran 2019 Cuma 14:51 Güncelleme: 28.06.2019 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





