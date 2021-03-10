Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund sahasında Sevilla'yı konuk etti. Haaland'ın attığı ikinci gol sonrası saha bir anda karıştı. İşte o görüntüler... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Borussia Dortmund ile Sevilla, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede ev sahibi takım, VAR kararıyla penaltı kazandı. Topun başında geçen Erling Haaland, penaltı atışında kaleci Bono'yu geçemedi. Ancak Cüneyt Çakır, Bono'nun penaltı atışı öncesi kale çizgisi dışına çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi. 54. dakikada bir kez daha topun başına geçen Haaland, penaltı atışını gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Sevilla'lı futbolcular, golün ardından sevincini kaleci Bono'nun yanına giderek yaşayan Norveçli futbolcuya tepki gösterdi. Haaland, bu sevincinin ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İşte o anlar...