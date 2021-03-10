Galeri Futbol Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund sahasında Sevilla'yı konuk etti. Haaland'ın attığı ikinci gol sonrası saha bir anda karıştı. İşte o görüntüler...

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Borussia Dortmund ile Sevilla, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede ev sahibi takım, VAR kararıyla penaltı kazandı.

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Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

Topun başında geçen Erling Haaland, penaltı atışında kaleci Bono'yu geçemedi.

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

Ancak Cüneyt Çakır, Bono'nun penaltı atışı öncesi kale çizgisi dışına çıktığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirdi.

Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında saha karıştı! İşte o anlar

54. dakikada bir kez daha topun başına geçen Haaland, penaltı atışını gole çevirerek takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

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