Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!

Dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un futbol tutkusu artık gizli bir şey değil. Borussia Dortmund ve taraftarı olduğu Manchester United Kulübü'nde idmanlar yapan Jamaikalı sporcu, Avustralya'daki Central Coast Mariners takımında sahaya ayak basarak etkileyici bir performans ortaya koydu.