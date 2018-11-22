Sivasspordan Usain Bolt hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Sivasspor'dan Usain Bolt hamlesi!

    Atletizm'de peş peşe kırdığı rekorların ardından futbol hayatına başlayan Usain Bolt'a transfer teklifleri yağıyor.Bir teklif de Süper Lig'den geldi.
    22 Kasım 2018 Perşembe, 08:23:00 Güncelleme: 08:24:49
    Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!

    Dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un futbol tutkusu artık gizli bir şey değil. Borussia Dortmund ve taraftarı olduğu Manchester United Kulübü'nde idmanlar yapan Jamaikalı sporcu, Avustralya'daki Central Coast Mariners takımında sahaya ayak basarak etkileyici bir performans ortaya koydu.

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    Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!

    Sivasspor ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Yiğidolar'ın dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt ile ilgilendiği ileri sürüldü.

    Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!

    Robinho hamlesiyle dünyaya adını duyuran Yiğidolar, Bolt'u da kadrosuna katarak marka değerini artırmak istiyor.

    Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!

    Dünyanın birçok kulübünden transfer teklifi alan Bolt'un nasıl bir karar vereceği merak konusu.

    Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!
    Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!
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