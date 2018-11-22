Sivasspordan Usain Bolt hamlesi!

Atletizm'de peş peşe kırdığı rekorların ardından futbol hayatına başlayan Usain Bolt'a transfer teklifleri yağıyor.Bir teklif de Süper Lig'den geldi.
22 Kasım 2018 Perşembe, 08:23:00
Güncelleme: 08:24:49
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Dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un futbol tutkusu artık gizli bir şey değil. Borussia Dortmund ve taraftarı olduğu Manchester United Kulübü'nde idmanlar yapan Jamaikalı sporcu, Avustralya'daki Central Coast Mariners takımında sahaya ayak basarak etkileyici bir performans ortaya koydu.
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Sivasspor ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Yiğidolar'ın dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Robinho hamlesiyle dünyaya adını duyuran Yiğidolar, Bolt'u da kadrosuna katarak marka değerini artırmak istiyor.
Dünyanın birçok kulübünden transfer teklifi alan Bolt'un nasıl bir karar vereceği merak konusu.