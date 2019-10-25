Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Ajax sahasında İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmayı Maviler Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Zorlu karşılaşmada çok tartışılacak bir pozisyon da yaşandı. Ajax'ın Quincy Promes ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Geçerlilik kazanmayan golde kullanılan VAR görüntüsü kafaları karıştırdı. İşte o görüntü...

25 Ekim 2019 Cuma 16:13 Güncelleme: 25.10.2019 16:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





