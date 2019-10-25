Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Ajax sahasında İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmayı Maviler Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Zorlu karşılaşmada çok tartışılacak bir pozisyon da yaşandı. Ajax'ın Quincy Promes ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Geçerlilik kazanmayan golde kullanılan VAR görüntüsü kafaları karıştırdı. İşte o görüntü...
25 Ekim 2019 Cuma 16:13 Güncelleme: 25.10.2019 16:26
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi.

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede kazanan, son dakikalarda bulduğu golle Chelsea oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Pulisic'in asistinde Batshuayi'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

İngiliz ekibinde Pulisic 66, Batshuayi ise 71. dakikada oyuna dahil olmuşlardı. Batshuayi, Chelsea'de 2016-17'den bu yana kulübeden gelerek 9 gol attı ve bu alanda takımın en başarılı ismi oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi VAR hatası

Galibiyetin ardından Chelsea gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşayan Ajax ise 6 puanda kaldı.

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