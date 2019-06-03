Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok! - Fotomaç
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham ile Liverpool arasında oynanan maçta sahaya girerek tüm dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...
3 Haziran 2019 Pazartesi 10:03 Güncelleme: 03.06.2019 10:04
Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

Kinsey Wolanski, geçtiğimiz akşam Tottenham ile Liverpool arasında oynan Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya atlayarak dikkatleri çekmişti.

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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

Kinsey Wolanski, mayoyla sahaya atlayarak günün en çok aranan ismi olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

Genç kadının 200 bin takipçisi olan Instagram hesabı, sahaya atlamasının ardından 2 milyon 200 bin arttı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

1 gecede 2.2 milyon takipçi kazanan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı kapatıldı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Kinsey Wolanski'ye büyük şok!

Instagram, sahaya atlayarak bir gecede 2 milyon takipçi kazanan Kinsey Wolanski'ye kayıtsız kalmadı ve hesabını kapattı.

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