Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelmişti. Penaltı atışlarında Liverpool kupanın sahibi oldu. Fakat maçtan çok maçın 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber konuşulmaya başlandı. 4.5 milyon takipçisi olan "Delimine" kanalının sahibi Fester Abdü'nün emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:40 Güncelleme: 15.08.2019 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





