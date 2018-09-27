Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır

Nefesler tutuldu... Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke bugün İsviçre'nin Nyon kentinde belirleniyor. UEFA Başkanı, başkan yardımcıları ve üyelerden oluşan 17 kişinin oyları sonucu 2024 yılındaki bu büyük organizasyonu düzenleyecek ülke belli olacak. UEFA iki ülkenin dosyalarını inceleyip, 'karar değeri taşımayan' raporunu hazırlamıştı. Bugün saat 14.00'te Türkiye ve Almanya sunumlarını yapacak. Ardından 15.45'te kurul kararını açıklayacak.



'IRKÇILIĞA HAYIR'

Türkiye, UEFA'ya devlet garantisi de aldığı için çok güçlü bir dosya sundu. Özellikle 'Irkçılığa hayır' kampanyası yürüten UEFA'nın bu yaz Mesut Özil'in yaşadıklarını düşünerek de bir tercih yapması bekleniyor. Almanya daha önce futbolda 3 kez büyük organizasyon düzenledi. Futbolun gelişimi ve milyonlara yayılması için EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmesi büyük önem taşıyor. Almanya kazanırsa kıta Avrupa'sı bir kez daha kendi arasında oynayacak. Türkiye alırsa ise farklı kültürler futbola dahil olacak..