Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!

    10 Ağustos 2018 Cuma, 11:22:23 Güncelleme: 11:46:48
    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!

    Manchester United'a transfer olmak birçok oyuncunun hayallerini süslerken kimi futbolcu içinse tepe takla giden bir kariyerin ilk adımı olarak kayıtlara geçti. Manchester United'a transferi sonra kariyeri baş aşağı giden işte o futbolcular;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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    • 16
    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!

    Bebe
    Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı:7
    Şu anki Kulübü: Eibar

    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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    • 16
    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!

    David Bellion
    Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı: 40
    Şu anki Kulübu: Emekli

    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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    • 16
    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!

    Matteo Darmian
    Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı: 85
    Şu anki Kulübü: Manchester United

    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
    • 5
    • 16
    Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!

    Angel Di Maria
    Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı: 32
    Şu anki Kulübü: Paris Saint Germain

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