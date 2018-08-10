Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
10 Ağustos 2018 Cuma, 11:22:23
Güncelleme: 11:46:48
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Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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Manchester United'a transfer olmak birçok oyuncunun hayallerini süslerken kimi futbolcu içinse tepe takla giden bir kariyerin ilk adımı olarak kayıtlara geçti. Manchester United'a transferi sonra kariyeri baş aşağı giden işte o futbolcular;
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Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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Bebe Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı:7 Şu anki Kulübü: Eibar
Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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David Bellion Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı: 40 Şu anki Kulübu: Emekli
Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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Matteo Darmian Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı: 85 Şu anki Kulübü: Manchester United
Manchester United transferi sonrası kariyeri düşüşe geçen yıldızlar!
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Angel Di Maria Manchester United Forması ile Çıktığı Maç Sayısı: 32 Şu anki Kulübü: Paris Saint Germain