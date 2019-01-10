Manchester City’den Burton Albiona gol yağmuru! İlkay Gündoğan maça damga vurdu

Manchester City’den Burton Albion'a gol yağmuru! İlkay Gündoğan maça damga vurdu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Burton Albion'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti. Mücadelede takımının 4 golünü kaydeden Gabriel Jesus ile İlkay Gündoğan performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 11:55:40
Güncelleme: 12:32:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında karşılaştığı Burton Albion'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadelede takımının 4 golünü kaydeden Gabriel Jesus ile İlkay Gündoğan performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.
Manchester City, Burton'u gol yağmuruna tuttu. City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında sahasında karşılaştığı Championship ekibi Burton Albion'u 9-0'lık farklı skorla mağlup etti.
Maçın ilk yarısı 4-0 tamamlanırken, Manchester City ikinci yarıda da gole doymayarak 5 kez daha rakip fileleri havalandırdı.
Mücadelede City'li futbolcu Gabriel Jesus galibiyete attığı 4 golle katkı sağlarken, diğer goller ise De Bruyne, Zinchenko, Walker ve Mahrez'den geldi.