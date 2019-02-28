İşte forvetlere taş çıkaran defans oyuncuları! Listede tanıdık isimler de var...

Bundesliga'nın asist kralı Kimmich

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'in yıldızlarından Joshua Kimmich de bu sezon takımının en etkili hücum silahları arasında yer alıyor.

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon 10 gol pasıyla ligin asist krallığı yarışında Borussia Dortmundlu Jadon Sancho ile zirveyi paylaşıyor. Ligde 1 kez de ağları sarsan Alman oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Almanya Süper Kupa'da da 1 asistle skora katkı sağladı.