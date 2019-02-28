İşte forvetlere taş çıkaran defans oyuncuları! Listede tanıdık isimler de var...
Spor Toto Süper Lig'in de yer aldığı Avrupa'nın en önemli 10 liginde forma giyen savunma oyuncuları, hücuma verdikleri önemli katkılarla da taraftarını mutlu ediyor.
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Yeşil sahalarda attıkları kritik goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının elde ettiği başarılarda önemli rol oynayan savunma oyuncuları arasında Jordi Alba, Sergio Ramos, Joshua Kimmich, Achraf Hakimi, Kenny Lala, Thomas Meunier, Aleksandar Kolarov, Matt Doherty, Gökhan Gönül, Douglas, Christian Luyindama, Alejandro Grimaldo, Alex Telles, Nuno Sequeira, Ismaily ve Joakim Maehle öne çıkıyor.
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Bundesliga'nın asist kralı Kimmich
Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'in yıldızlarından Joshua Kimmich de bu sezon takımının en etkili hücum silahları arasında yer alıyor.
Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon 10 gol pasıyla ligin asist krallığı yarışında Borussia Dortmundlu Jadon Sancho ile zirveyi paylaşıyor. Ligde 1 kez de ağları sarsan Alman oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Almanya Süper Kupa'da da 1 asistle skora katkı sağladı.
Alba ve Ramos farkı
La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona'da uzun yıllardır başarıyla forma giyen sağ bek Jordi Alba, bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımının attığı 16 gole doğrudan katkı sağladı. Ligde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, İspanya Kral Kupası'nda ise 2 asiste imza atan Alba, 2 maçta da ağları sarsma başarısı gösterdi.