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İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...
FIFA 20'nin resmi olarak piyasaya çıkmasına saatler kala, tüm futbolseverler favori oyuncularının reytinglerini çoktan öğrendi. FIFA 19'a göre en fazla ilerleme kaydeden 20 futbolcu belli oldu. Aralarında bir de Türk oyuncu var. İşte o isimler...
26 Eylül 2019 Perşembe 11:15
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FIFA 19'a göre FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden o isimler...