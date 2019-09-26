İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

FIFA 20'nin resmi olarak piyasaya çıkmasına saatler kala, tüm futbolseverler favori oyuncularının reytinglerini çoktan öğrendi. FIFA 19'a göre en fazla ilerleme kaydeden 20 futbolcu belli oldu. Aralarında bir de Türk oyuncu var. İşte o isimler...

26 Eylül 2019 Perşembe 11:15
İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

FIFA 19'a göre FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden o isimler...

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İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

Joachim Andersen (Lyon) - 70 / 78

İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

Luka Jovic (Real Madrid) - 75 / 83

İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

Nicolas Pepe (Arsenal) - 75 / 83

İşte FIFA 20'de en fazla ilerleme kaydeden 20 isim! Türk futbolcu...

Frenkie De Jong (Barcelona) - 77 / 85

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