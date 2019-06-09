İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index'in yaptığı son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 4 takım yer alabildi. Listenin ilk sırasında ise İspanyol ekibi Barcelona var.
9 Haziran 2019 Pazar 23:16
İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

Lig, kupa, Avrupa kupaları maçlarını birlikte değerlendiren bir metodolojiye göre hazırlanan listede. İlk 10 ve Türk takımlarının sıralaması şöyle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

1. BARCELONA

İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

2. MANCHESTER CİTY

İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

3. LIVERPOOL

İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

4. BAYERN MÜNIH

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