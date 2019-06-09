İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index'in yaptığı son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 4 takım yer alabildi. Listenin ilk sırasında ise İspanyol ekibi Barcelona var.

9 Haziran 2019 Pazar 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





