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İşte Dünya'nın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!
Avrupa liglerindeki takımların güncel sıralamasını tutan Euro Club Index'in yaptığı son güncellemeden sonra ilk 100'de Türkiye'den sadece 4 takım yer alabildi. Listenin ilk sırasında ise İspanyol ekibi Barcelona var.
9 Haziran 2019 Pazar 23:16
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Lig, kupa, Avrupa kupaları maçlarını birlikte değerlendiren bir metodolojiye göre hazırlanan listede. İlk 10 ve Türk takımlarının sıralaması şöyle...