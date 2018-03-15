İşte A Milli Takım'ın 'aday' kadrosu!

A Milli Takım 23 Mart 2018 Salı günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da İrlanda Cumhuriyeti ile 27 Mart 2018 Salı günü yerel saat ile 19.10'da (TSİ 20.10) Podgorica'daki Şehir Stadyumu'nda Karadağ ile iki hazırlık maçı yapacak. Milli Takımın bu iki maç için açıklanması beklenen aday kadrosunda hangi isimler yer alacak? İşte muhtemel adaylar...



Volkan Babacan