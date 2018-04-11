Futbol tarihinin unutulmaz geri dönüşleri

BARCELONA, ZORU BAŞARDI

Geçen sezon son 16 turu ilk maçında PSG'ye 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Katalan temsilcisi, son bölümleri büyük heyecana sahne olan rövanşta rakibini 6-1 mağlup etti ve uzun yıllar unutulmayacak bir başarıya imza attı.

Barcelona, 88. dakikasına 3-1 önde girdiği ve turu geçmek için uzatma bölümü dahil 7 dakikada 3 gole ihtiyacı olduğu mücadelede, arka arkaya 3 kez fileleri havalandırdı ve 6-1'lik tarihi skorla tur biletini cebine koydu.