Galeri Futbol Futbol dünyasından Maradona geçti! İşte Arjantinli efsanenin kariyeri... | Diego Maradona kimdir?

Futbol dünyasından Maradona geçti! İşte Arjantinli efsanenin kariyeri... | Diego Maradona kimdir?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında yer alan Deigo Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti ve tüm dünyayı yasa boğdu. 4 Kasım'da beyin ameliyatı olan Arjantinli efsanenin, kalp krizi sonrası yaşama gözlerini yumduğu açıklandı. Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla kazandıklarının yanı sıra Arjantin'le Dünya Kupası'nı kaldıran Maradona, adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. İşte ARjantinli efsanenin kariyeri...