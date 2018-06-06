Futbol camiası iftarda bir araya geldi



İftarda bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Fikret başkana çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için. Bu toplantıları daha sık yapmamız lazım. Arkadaşlar biz yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Sahada kora kor mücadele ama dışarıda yapıcı rekabet. Burada marka değerini yükseltmek amacımız. Size garip gelenler, bana normal geliyor" dedi.