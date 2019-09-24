FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!

FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!

FIFA, dünya futboluna damga vuran isimleri FIFA Yılın En İyileri töreninde ödüllendirdi. 2019 yılının en iyi futbolcusu, en iyi teknik direktörü, en iyi ilk 11'i gibi birçok konuda ödüller sahiplerini buldu. FIFA ödül töreninde milli takımların teknik direktörleri ve kaptanların da oy kullanma hakkı bulunuyor. Peki milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu hangi yıldıza kaç puan verdi? İşte cevabı...
24 Eylül 2019 Salı 00:53 Güncelleme: 24.09.2019 00:53
FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
FIFA 2019 yılın en iyileri ödüllerini aldı ve Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu yıldız futbolcular için oylarını kullandı.
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FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
Birçok yıldız ismin katıldığı ödül töreninde yılın en iyileri belirlendi.
FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
RONALDO KATILMADI!
FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Lionel Messi olurken diğer bir aday Cristiano Ronaldo törene katılmadı.
FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
Yıldız futbolcu ödüllerin açıklandığı sırada evinden bir paylaşım yayınladı.
Portekizli yıldız yaptığı paylaşımda, ''Sabır ve ısrar, profesyonelleri amatörden ayıran iki özelliktir. Bugün büyük olan her şey küçük başladı. Her şeyi yapamazsın ama hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yap. Ve unutma ki geceden sonra gün daima doğuyor.'' ifadelerini kullandı.
FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
RONALDO'DAN MESSI'YE OY YOK!
Cristiano Ronaldo en büyük rakibi Lionel Messi'ye puan vermedi. Ronaldo, De Light'e (5), De Jong'a (3), Mbappe'ye (1) puan verdi.
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