Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar... - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar...

Kadro yenileme ve takviyesi için devre arası çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi...

27 Aralık 2018 Perşembe, 14:16:35 Güncelleme: 14:46:39
Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar...

Ligin ilk devresini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Comolli'ye özellikle bir isim için talimatını verdi. Diğer yandan ligde geçtiğimiz sezonları aratan Beşiktaş da devre arası transfer için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar...

TRANSFERDE KAPIŞIYORLAR...
İki Süper Lig devi, performansıyla göz dolduran ve transfer döneminin gözdesi haline gelen isim için transfer savaşı veriyor... İşte detaylar:

Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar...

BAŞKAN RESMEN DUYURDU
Fenerbahçe ve Beşiktaş stoper takviyesi için kolları sıvarken Süper Lig ekibinin başkanı iki takımın da, kendi oyuncuları için transfer görüşmesi yapmak istediğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar...

Ligin ilk devresini 29 puanla 3. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Onun için kapışıyorlar...

Gevrek, ikinci yarıda stoper, forvet ve kanat mevkilerine takviye düşündüklerinin altını çizerek, "Transfer çalışmalarımız var. Stoper, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Şu anlık netleşen bir isim yok" açıklamasını yaptı.

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