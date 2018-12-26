Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu... - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Türk futbolunun gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösterilen Emre Mor kayıplarda... 21 yaşındaki oyuncu, henüz çok genç olmasına rağmen futbolundan çok, skandalları ile ön planda...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 15:34:06 Güncelleme: 15:47:51
Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

A Milli Takım formasıyla EURO 2016 turnuvasında performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.

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Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

HERKESİN GÖZDESİYDİ
Avrupa devlerinin transfer radarına giren 21 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer oldu.

Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Taraftarın kendisinden büyük beklentileri olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezon boyunca 19 maça çıkabildi. 475 dakika süre alan genç futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist üretti.

Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

YENİ TAKIMI CELTA OLDU AMA...
Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel'in planları arasında yer almayı başaramayan Mor, 13 milyon Euro karşılığında La Liga takımı Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Celta Vigo formasıyla toplamda 36 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu performansıyla eleştiri yağmuruna tutulurken antrenmanlardaki performans düşüklüğü sonrası kadro dışı kaldı.

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