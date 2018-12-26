Emre Mor depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Türk futbolunun gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösterilen Emre Mor kayıplarda... 21 yaşındaki oyuncu, henüz çok genç olmasına rağmen futbolundan çok, skandalları ile ön planda...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 15:34:06
Güncelleme: 15:47:51
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A Milli Takım formasıyla EURO 2016 turnuvasında performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.
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HERKESİN GÖZDESİYDİ Avrupa devlerinin transfer radarına giren 21 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer oldu.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI Taraftarın kendisinden büyük beklentileri olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezon boyunca 19 maça çıkabildi. 475 dakika süre alan genç futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist üretti.
YENİ TAKIMI CELTA OLDU AMA... Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel'in planları arasında yer almayı başaramayan Mor, 13 milyon Euro karşılığında La Liga takımı Celta Vigo'nun yolunu tuttu.
Celta Vigo formasıyla toplamda 36 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu performansıyla eleştiri yağmuruna tutulurken antrenmanlardaki performans düşüklüğü sonrası kadro dışı kaldı.