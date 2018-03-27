Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Neymar - Real Madrid: Real Madrid, PSG'nin 222 milyon euro bonservis bedeli ile Barcelona'dan koparttığı Neymar için 400 milyon euroyu gözden çıkarttı. Real, alternatif olarak PSG'ye 300 milyon euro + Bale'ı sundu ancak bu teklif Fransız temsilcisi tarafından kabul edilmedi.