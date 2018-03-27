Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları
Avrupa'da sezonun sona ermesine kısa bir süre kala, transfer dönemi de şimdiden hareketlenmeye başladı. Kulüplerin büyük bir bölümü, bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan önce hamlelerini yaparak "Transferde esmesi muhtemel Dünya Kupası rüzgarından" minimum şekilde zararla ayrılmayı planlıyor.
İşte son günlerde dış basında çok ciddi şekilde yankılanmaya başlayan transfer dedikodularından bazıları;
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.