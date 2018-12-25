Denizlisporda gündem Emenike - Galeri - Fotomaç
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Denizlispor'da gündem Emenike
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
25 Aralık 2018 Salı, 14:58:20
Güncelleme: 15:08:04
Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeli-siyahlıların şu an boşta olan golcü Emmanuel Emenike ile görüştüğü iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.
Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu.
1.Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.
Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu.