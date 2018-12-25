Denizlisporda gündem Emenike - Galeri - Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Denizlispor'da gündem Emenike

Spor Toto 1. Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
25 Aralık 2018 Salı, 14:58:20 Güncelleme: 15:08:04
Denizlisporda gündem Emenike

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan yeli-siyahlıların şu an boşta olan golcü Emmanuel Emenike ile görüştüğü iddia edildi.

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Denizlisporda gündem Emenike

Yönetim kanadından bir yalanlama gelmezken, teknik direktör Yücel İldiz'in Kardemir Karabükspor'dan eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği bildirildi.

Denizlisporda gündem Emenike

Türkiye'deki kariyerine 2009-10 sezonunda İldiz'in çalıştırdığı Karabükspor"da başlayan Nijeryalı futbolcu o sezon müthiş bir grafik ortaya koydu.

Denizlisporda gündem Emenike

1.Lig'de 28 maçta 16 gol atan Emenike takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

Denizlisporda gündem Emenike

Ertesi sezon Süper Lig'de Karabükspor formasını giymeyen devam eden Emenike, 23 maçta 14 gol atarak transferin en gözde oyuncularından oldu.

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