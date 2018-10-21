Cristiano Ronaldo tarihe geçti - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Cristiano Ronaldo tarihe geçti
21 Ekim 2018 Pazar, 11:17:53
Güncelleme: 11:18:30
Serie A'da 8'de 8 yaparak müthiş bir başlangıça imza atan Juventus, 9. haftada sahasında Genoa'yı ağırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo'nun attığı golle takımını 1-0 öne geçti.
Cristiano Ronaldo bu golle tarihe de geçti. Portekizli süper yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
Ronaldo Juventus formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Genoa, Daniel Bessa'nın 67. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla ligde ilk kez puan kaybeden Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Genoa ise 13 puanla 10. sıraya yükseldi.