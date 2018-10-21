Cristiano Ronaldo tarihe geçti - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    21 Ekim 2018 Pazar, 11:17:53 Güncelleme: 11:18:30
    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Serie A'da 8'de 8 yaparak müthiş bir başlangıça imza atan Juventus, 9. haftada sahasında Genoa'yı ağırladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Mücadelenin 18. dakikasında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo'nun attığı golle takımını 1-0 öne geçti.

    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Cristiano Ronaldo bu golle tarihe de geçti. Portekizli süper yıldız, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Ronaldo Juventus formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Genoa, Daniel Bessa'nın 67. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Bu sonuçla ligde ilk kez puan kaybeden Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Genoa ise 13 puanla 10. sıraya yükseldi.

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