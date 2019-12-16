Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Cengiz Ünder'in son süreçte yaşadıkları kendisi adına Roma döneminde bir ilk olarak kayıtlara geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile karşı karşıya gelen Roma'da Cengiz, sahaya ilk 11'de çıkmış ancak teknik direktör Paulo Fonseca tarafından 66. dakikada oyundan alınmıştı. Son oynanan lig maçında da Cengiz beklemediği bir durumla daha karşılaştı. İşte ayrıntılar ve hocası Fonseca'nın flaş Cengiz sözleri...