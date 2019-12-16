Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Cengiz Ünder'in son süreçte yaşadıkları kendisi adına Roma döneminde bir ilk olarak kayıtlara geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger ile karşı karşıya gelen Roma'da Cengiz, sahaya ilk 11'de çıkmış ancak teknik direktör Paulo Fonseca tarafından 66. dakikada oyundan alınmıştı. Son oynanan lig maçında da Cengiz beklemediği bir durumla daha karşılaştı. İşte ayrıntılar ve hocası Fonseca'nın flaş Cengiz sözleri...

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:23 Güncelleme: 16.12.2019 17:24
Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Sezon başında geçirdiği sakatlığın ardından yeniden form durumunu yükselterek, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda sergilediği müthiş performansı yakalamak isteyen Cengiz Ünder, geldiğinden bu yana Roma'daki en negatif dönemini yaşıyor...

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Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Roma Teknik Direktörü Fonseca'ya bu konu sorulduğunda, Portekizli çalıştırıcı flaş sözlere imza attı.

Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

"PERFORMANSI İYİ DEĞİL"

Fonseca, "Cengiz'in bu durumu iyi değil, pek çok şeyde daha iyi olması gerekiyor." sözleriyle de şu an için oyuncusunun performansından memnun olmadığını açıkça dile getirdi.

Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Serie A'da Roma'nın SPAL'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fonseca oyuncusuna forma şansı vermedi.

Cengiz Ünder'e Roma'da büyük şok! Hocası açıkladı ve...

Cengiz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve orada tamamladı.

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