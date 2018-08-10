Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

Çağlar Söyüncü, 25 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan İngiltere Premier Ligekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu. İşte Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içerisinde gerçekleşti. Amatör ligden dünyanın en iyi ligi kabul edilen Premier Lig'e uzanan hikaye...