Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

    Çağlar Söyüncü, 25 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan İngiltere Premier Ligekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu. İşte Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içerisinde gerçekleşti. Amatör ligden dünyanın en iyi ligi kabul edilen Premier Lig'e uzanan hikaye...

    10 Ağustos 2018 Cuma, 11:00:42 Güncelleme: 11:05:37
    Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
    • 1
    • 18
    Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Almanya Bundesliga takımı Freiburg'ta forma giyen 22 yaşındaki Türk milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
    • 2
    • 18
    Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

    Leicester City'e transfer olan stoper Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
    • 3
    • 18
    Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

    Gelin Türk futbolunun yeni yıldızlarından Çağlar Söyüncü'nün ağzından, kendi hikayesini dinleyelim...

    Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
    • 4
    • 18
    Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

    23 Mayıs 1996'da İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldim. Ben de futbola herkes gibi mahalle aralarında top oynayarak başladım. Okul takımında da oynuyordum.

    Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
    • 5
    • 18
    Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

    Babam her zaman futbol oynamama destek oldu. Okul takımından sonra da yine babamın desteği ve futbol oynama hevesim sayesinde Menemen Belediyespor'un altyapısına girdim.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN