Çağlar Söyüncünün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu

Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
Çağlar Söyüncü, 25 milyon Euro karşılığında Freiburg'dan İngiltere Premier Ligekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu. İşte Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içerisinde gerçekleşti. Amatör ligden dünyanın en iyi ligi kabul edilen Premier Lig'e uzanan hikaye...
10 Ağustos 2018 Cuma, 11:00:42
Güncelleme: 11:05:37
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Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Almanya Bundesliga takımı Freiburg'ta forma giyen 22 yaşındaki Türk milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
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Leicester City'e transfer olan stoper Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
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Gelin Türk futbolunun yeni yıldızlarından Çağlar Söyüncü'nün ağzından, kendi hikayesini dinleyelim...
Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
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23 Mayıs 1996'da İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldim. Ben de futbola herkes gibi mahalle aralarında top oynayarak başladım. Okul takımında da oynuyordum.
Çağlar Söyüncü'nün film gibi hayat hikayesi! Her şey 3 sene içinde oldu
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Babam her zaman futbol oynamama destek oldu. Okul takımından sonra da yine babamın desteği ve futbol oynama hevesim sayesinde Menemen Belediyespor'un altyapısına girdim.