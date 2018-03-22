Bu kadro dizleri titretirdi

Yugoslavya, dağılmadan önce sporif başarıları ile dikkat çeken bir ülkeydi. Daha sonra slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna - Hersek ve Kosova olmak üzere parçalara ayrıldı. Yugoslav ekolü hala çok iyi futbolcular yetiştiriyor ama bu futbolcuların farklı milli takımlarda görev alıyor olması büyük başarının gelmesine engel oluyor. İşte Yugoslavya dağılmasaydı, 2018 Dünya Kupası'na damga vurabilecek o kadro...