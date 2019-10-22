Ballon d'Or adayları belli oldu! O isme şok...

France Football dergisi tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'a (Altın Top) aday 30 futbolcu belli oldu. Geçtiğimiz sezona göre listeye birçok yeni isim eklenirken, dünyaca ünlü yıldızın o isimler arasında yer almaması dikkat çekti. İşte 'Yılın en iyi futbolcusu' ödülü için aday 30 isim...

22 Ekim 2019 Salı 02:09 Güncelleme: 22.10.2019 02:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





