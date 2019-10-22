Ballon d'Or adayları belli oldu! O isme şok...

France Football dergisi tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'a (Altın Top) aday 30 futbolcu belli oldu. Geçtiğimiz sezona göre listeye birçok yeni isim eklenirken, dünyaca ünlü yıldızın o isimler arasında yer almaması dikkat çekti. İşte 'Yılın en iyi futbolcusu' ödülü için aday 30 isim...
22 Ekim 2019 Salı 02:09
Güncelleme: 22.10.2019 02:11
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France Football dergisi, 2019 Ballon d'Or (Altın Top) ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi.
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Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk da yer aldı.
Geçen yıl ödülü kazanan Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ise bu seneki adaylar arasına giremedi.