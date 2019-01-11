Avrupada yılın 11i belli oldu - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu Luka Modric aldı.
11 Ocak 2019 Cuma, 16:54:16 Güncelleme: 17:00:04
Avrupada yılın 11i belli oldu

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.

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Avrupada yılın 11i belli oldu

Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.

Avrupada yılın 11i belli oldu

4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Avrupada yılın 11i belli oldu

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Avrupada yılın 11i belli oldu

Savunma:Marcelo(Real Madrid)

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