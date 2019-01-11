Avrupada yılın 11i belli oldu - Galeri - Fotomaç
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Avrupa'da yılın 11'i belli oldu
Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu Luka Modric aldı.
11 Ocak 2019 Cuma, 16:54:16
Güncelleme: 17:00:04
Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.
4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Savunma:Marcelo(Real Madrid)