Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!

    10 Ağustos 2018 Cuma, 09:28:50 Güncelleme: 09:36:52
    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!
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    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!

    Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca arasında oynanan maçta yardımcı hakem yaralandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!
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    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!

    AEK Larnaca'nın 46'da Truyols ve 74'te de Trickovski ile bulduğu gollerle 2-0 önde götürdüğü maçın geride kalan dakikalarında Sturm Graz taraftarları sahaya yabancı madde atmaya başladı.

    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!
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    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!

    Liebenau Stadı'nda mücadelenin yardımcı hakemlerinden Peter Magnusson'ın başına yabancı cisimler isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan hakemin yardımına sağlık ekipleri koştu.

    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!
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    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!

    Yardımcı hakemin yaralanması ile birlikte karşılaşmaya bir süre ara verildi, hakemler ve oyuncular bir süre soyunma odasında bekledi.

    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!
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    Avrupa Ligi maçında hakem yerde kaldı!

    Ardından mücadeleye kaldığı yerden devam edildi, Maçı 2-0 kazanan AEK Larnaca tur için büyük bir avantaj avantajı cebine koydu.

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