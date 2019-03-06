Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye 'dokunmak' yasak! - Fotomaç
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Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye 'dokunmak' yasak!
Fas Milli Takımı ile hazırlık maçı yapacak olan Arjantin, Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'yi korumak adına bir anlaşma yaptığı iddia edildi.
6 Mart 2019 Çarşamba 09:01
Güncelleme: 06.03.2019 09:06
Arjantin ile Fas 26 Mart'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki federasyon arasında futbol dünyasında görülmemiş bir anlaşma imzalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'den; Nabil Dirar, Younes Belhanda gibi tanıdık isimlerin de formasını giydiği Fas Milli Takımı, hazırlık maçında Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacak.
Afrika basınına göre; bu maç öncesi iki ülkenin federasyonları arasında ilginç bir anlaşmaya imza atıldı.
Arjantin Futbol Federasyonu'nun, Fas Futbol Federasyonu'ndan maç öncesi ve sırasında uygulanmasını istediği bazı kurallar var...