Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi! - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.
6 Mart 2019 Çarşamba 07:51 Güncelleme: 06.03.2019 07:56
Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

PSG'li dünyaca yıldız futbolcusu Neymar, Rio Karnavalı'nda görüntülendi.

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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.

Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!

Neymar'ın karnavala şarkıcı Anitta ile katılması, aralarında aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

Rio Karnavalı'ndan kareler...

Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
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