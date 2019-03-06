Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi! - Fotomaç
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Neymar Rio Karnavalı'nda görüntülendi!
Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.
6 Mart 2019 Çarşamba 07:51
Güncelleme: 06.03.2019 07:56
PSG'li dünyaca yıldız futbolcusu Neymar, Rio Karnavalı'nda görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransa'da top koşturan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız futbolcu Rio Karnavalı'na katıldı. Karnavalda Neymar'a yoğun ilgi vardı.
Neymar'ın karnavala şarkıcı Anitta ile katılması, aralarında aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.
Rio Karnavalı'ndan kareler...