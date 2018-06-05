2018 Dünya Kupası kader adamları!

MARCO ASENSIO - İSPANYA

Adeta 'Turnuva Takımı' olan İspanya, var olduğu her platformda başarılı form grafiğini sürdürürken, en düşük ihtimalle finallerde buluyor kendisini. Asensio; David Silva, Isco, İniesta, Thiago, Diego Costa gibi yıldız isimlerin arasından sıyrılarak İspanya Milli Takımı'nın yeni maestrosu olmaya aday.

Real Madrid'in son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Marco Asensio, henüz 22 yaşında olmasına karşın takımının kilit isimlerinden.

Oldukça estetik çalımları var ve sol ayağını mükemmele yakın kullanıyor. Orta sahanın göbeğinde görev almasına karşın oldukça hızlı bir oyuncu. Andre Iniesta'nın ardından İspanya'nın yeni 'pasör'ü olabilir.

Asensio ilk kez 29 Mayıs 2016 yılında Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve 10 karşılaşmada görev aldı.