2018 Dünya Kupası kader adamları!
MARCO ASENSIO - İSPANYA
Adeta 'Turnuva Takımı' olan İspanya, var olduğu her platformda başarılı form grafiğini sürdürürken, en düşük ihtimalle finallerde buluyor kendisini. Asensio; David Silva, Isco, İniesta, Thiago, Diego Costa gibi yıldız isimlerin arasından sıyrılarak İspanya Milli Takımı'nın yeni maestrosu olmaya aday.
Real Madrid'in son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Marco Asensio, henüz 22 yaşında olmasına karşın takımının kilit isimlerinden.
Oldukça estetik çalımları var ve sol ayağını mükemmele yakın kullanıyor. Orta sahanın göbeğinde görev almasına karşın oldukça hızlı bir oyuncu. Andre Iniesta'nın ardından İspanya'nın yeni 'pasör'ü olabilir.
Asensio ilk kez 29 Mayıs 2016 yılında Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve 10 karşılaşmada görev aldı.
EDEN HAZARD - BELÇİKA
Chelsea'nin yıldız kanat oyuncusu Eden Hazard, uzun yıllar İngiliz ekibinde oynadığı performans ile alkış topladı. Her sezon üstüne koyarak yükselttiği form grafiği ile transfer sezonlarında Real Madrid'in gözde isimlerinden oluyor.
Belçika'nın özellikle son dönemlerde yakaladığı iyi jenerasyonun (Lukaku, De Bruyne, Batshuayi, Origi) en önemli parçalarından biri.
Sağ ve sol kanattaki çabukluğu, ceza sahasına girdiği anda çektiği sert şutları ve yaptığı estetik çalımlar Eden Hazard'ın en önemli özellikleri.
İlk kez 19 Kasım 2008 tarihinde Belçika'nın Lüksemburg ile oynadığı karşılaşmada Milli Takım formasını sırtına geçiren Hazard, şimdiye dek oynadığı 83 karşılaşmada 21 gole imza attı.
HARRY KANE - İNGİLTERE
İngiltere'nin son dönemlerde Milli takım düzeyinde büyük bir başarı gösterememesine adeta tepki olarak dünyaya gelen Harry Kane, attığı gollerle Tottenham'ı taşımaya devam ederken, 2018 Dünya Kupası macerası boyunca göstereceği performans merak konusu.
Özellikle kulüp düzeyinde yakaladığı başarılar sayesinde spor kamuoyunda manşetleri süsleyen yıldız golcü, dünya devlerinin transfer kıskacında.
Owen ve Rooney'den sonra istenilen 'golcü'sünü bir türlü bulamayan İngiltere Milli takımı için adeta bir ilaç. Bitirici şutları ile rakip kaleciyi avlamak onun için hiç de zor değil.
Tottenham'dan arkadaşı Dele Alli ve Manchester Cityli Sterling ile uyum yakaladığı taktirde dünya devlerine transferi oldukça yüksek ihtimal.
KYLIAN MBAPPE - FRANSA
Fransa futbol tarihinin geleceği olarak addedilen Kylian Mbappe, henüz 17 yaşında dünya futbol arenasına çıkmayı başardı. Monaco altyapısından yetişen ve kırmızı beyazlı ekipte attığı gollerle kısa sürede yükselişe geçen yıldız futbolcu, başarılı geçirdiği 2016/2017 sezonunun ardından Fransız devi PSG'ye 120 milyon euroya transfer olmuştu.
2018 Dünya Kupası'na iddialı bir ekiple katılan Fransa Milli Takımı'nın gol yükünü çekecek Mbappe'nin turnuvadaki performansı oldukça merak konusu. Sert ve atletik fizik yapısı ile rakip defans oyuncularına büyük zorluk yaşatan 19 yaşındaki golcünün en büyük özelliği bitirici vuruşları ve sprinter olması.
Fransa Milli Takımı formasını 12 kez terleten ve 3 gole imza atan Mbappe, ilk kez 25 Mart 2017'de Fransa'nın Lüksemburg ile oynadığı karşılaşmada forma giymişti.
LUKA MODRİC - HIRVATİSTAN
Yugoslav ekolünden gelen ve son yıllarda yükselişe geçen Hırvatistan'ın son dönemlerde yetiştirdiği en önemli isimlerinden Luka Modric, kariyerine ülkesinin takımı Dinamo Zagreb'de başlayıp 2008 yılında Tottenham'a transfer olmuştu.
İngiltere'de gösterdiği başarı performansın ardından dünya devlerinin transfer hamleleri arasında yer aldı. Ancak, İspanyol devi Real Madrid, en ciddi teklifi yaptı ve 2012/2013 sezonunda başarılı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Yıllar süren başarılı form grafiğinin akabinde takımı ile sayısız kupa kazanan Hırvat oyun kurucu hem milli takımının hem kulüp takımının vazgeçilmez ismi olmayı başardı.
Milli Takım serüvenine 1 Mart 2006'da Hırvatistan'ın Arjantin ile oynadığı karşılaşmada başlayan Modric, o günden bu yana formayı kimseye kaptırmadı ve 101 kez formayı giydi, 12 gol 17 asistlik performans gösterdi.
2018 Dünya Kupası'nda Hırvatların kaptanı olarak sahada olacak Modric, şüphesiz ki turnuvanın kader adamlarından biri olmaya aday.
LIONEL MESSI - ARJANTIN
Arjantin ve Barcelona'nın yıldızı Messi, 2018 Dünya Kupası'nda şeytanın bacağını kırmak istiyor.
30 yaşındaki süperstar, Barcelona forması ile yaşadığı sayısız şapiyonluk ve kupaların ardından milli forma ile istenilen başarıyı yakalayamazken en büyük kariyer üzüntüsü olarak 'Dünya Kupası'nı gösterdi.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda göstereceği parformans oldukça merak konusu olan Lionel Messi şimdiye dek Arjantin Milli Takımı forması altında 123 müsabakada 61 gol kaydetti.
MESUT OZIL - ALMANYA
Futbol otoritelerince dünyanın en iyi 'Turnuva takımı' yada 'Panzerler' olarak adlandırılan son Dünya Şampiyonu Almanya'nın Türk asıllı meastrosu. Hatta, Arsenal'in gözbebeği, Mesut Özil.
Oynadığı her takımda yüksek performans gösteren, 2014 yılından bu yana İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen ve Kırmızı Beyazlı taraftarların en sevdiği futbolcular arasında yer alan Mesut'un bu turnuvada da neler yapacağı merak konusu.
Büyülü sol ayağı ile attığı ara paslar, rakip defansa büyük sıkıntılar yaratırken, 90'a yolladığı frikik şutları ile turnuvanın 'Top' oyuncuları arasıda olması yüksek ihtimal.
Mesut Özil, ilk kez 11 Şubat 2009 yılında giydiği Alman Milli Takımı forması ile şimdiye dek çıktığı 89 karşılaşmada 22 gol 40 asistlik performans sergiledi.
NEYMAR - BREZILYA
PSG'nin süperstarı Neymar, 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın en önemli kozu olacak.
Bu sezon Fransız ekibinde harika bir sezon geçiren Sambacı, estetik çalımları, uzaktan vurduğu zeka dolu şutları ve driblignleri ile rakiplerinin korkulu rüyası olabiliyor.
Sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan rekor bir transfer ücreti ile ( 222 milyon euro )PSG'nin yolunu tutan Neymar, özellikle Mbappe ve Cavani ile iyi bir uyum yakaladı.
Brezilyalı yıldız, ilk kez 10 Ağustos 2010'da sırtına geçirdiği Milli takım forması ile şimdiye dek oynadığı 83 karşılaşmada 53 gole imza attı.
CRISTIANO RONALDO
Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasın gösterilen, orta sahada kanat bölgeleri ve forvet lokasyonunda inanılmaz işlere imza atabilen, son Avrupa Şampiyonu Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2018 Dünya Kupası finallerinde gözlerimize futbol resitali sunması bekleniliyor.
Real Madrid forması ile oynadığı her sezon harikalar yaratan, sayısız kupalar ve şahsi ödüllerle mükafatlandırılan süperstar son olarak Portekiz milli takımı ile 2016 Avrupa Şampiyonasında kupayı kaldırmıştı.
Sezon boyunca Mor Beyazlılardan ayrılıp ayrılmayacağı konuşulan Ronaldo'nun Dünya Kupası ardından neler yapacağı merak konusu.
İlk kez 20 Ağustos 2003 yılında Portekiz Milli Takım formasını giyen Cristiano Ronaldo, şimdiye dek çıktığı 149 karşılaşmada 81 gollük performans gösterdi.
FERNANDO MUSLERA - URUGUAY
Uruguay'da Cavani ve Suarez gibi süperstarların atacakları goller bir yana, file bekçisi Fernando Muslera'nın göstereceği performansı oldukça kritik gözüküyor. Keza Muslera, Uruguay'ın çeyrek final ya da yarı final görmesi halinde tecrübesi ile takımı sırtlayabilecek potansiyele sahip.
Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan ve kritik maçlarda sarı-kırmızılıları ipten alan Nando Muslera, kupadanın kader adamlarından biri olabilir.
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